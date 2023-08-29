В Карелии отремонтируют женские консультации по новым стандартам

По поручению Главы республики Артура Парфенчикова Карелия станет участником федерального демографического проекта поддержки женщин «Здравствуй, Мама». Программу начнут поэтапно внедрять уже с осени этого года.

Врачи, взаимодействующие с беременными пациентками, обучатся новому формату дружелюбного общения, в ряде женских консультаций планируется выполнить ремонты, а на руки каждой будущей маме начнут выдавать информативный буклет о помощи семьям.

Поддержка семей с детьми и развитие медицины - приоритетные направления социальной политики нашего региона. С проектом выходим на новый уровень заботы о материнстве, создавая особую инфраструктуру для беременных. Нам есть о чем рассказать в буклетах-навигаторах по мерам поддержки, есть над чем работать в женских консультациях с точки зрения технического оснащения и косметического ремонта,

- прокомментировал Артур Парфенчиков.

Для создания благоприятных и дружелюбных к материнству помещений предлагается техническое задание на ремонт женских консультаций, которое разрабатывали федеральные перинатальные психологи и врачи с учетом мнения женщин. Программа обучения для врачей состоит из коммуникативных блоков, которые нацелены на доверительное и доброжелательное общение с будущими мамами. А буклет в ярком красивом дизайне напоминает женщинам о заботе со стороны государства, бизнеса, религиозных и общественных организаций.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и создателями проекта, Благотворительным фондом «Женщины за жизнь», подписали заместитель Главы Республики Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков и Президент фонда, член общественной Палаты России Наталья Москвитина.

Мы рады зайти с проектом именно в Карелию. В прошлом году я приезжала сюда с форсайт-сессией о программе «Здравствуй, Мама», посещала современный перинатальный центр. Регион еще тогда показался мне «включенным» в демографические процессы и заинтересованным в изменениях. Мы также ведем отсюда подопечных с 2016 года. Люди здесь особенные - светлые, добрые. Самое время для запуска лучших социальных решений, заточенных на развитие региона,

- сказала член Общественной Палаты России, Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Проект призван организовать зоны заботы о беременных вместо традиционных женских консультаций с акцентом не только на профессиональную медицинскую, но и социальную, и информационную помощь.

По итогам внедрения программы «Здравствуй, Мама» в пилотном регионе, Республике Мордовия, удалось снизить количество прерываний беременности более чем на 40%. Карелия станет седьмым регионом-участником программы.