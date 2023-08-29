Площадь Кирова в Петрозаводске будут закрывать для автомобилей трижды

Ограничения для транспорта скоро введут на площади Кирова в Петрозаводске. Схему движения будут менять несколько раз из-за массовых мероприятий, сообщили в мэрии.

Сначала 30 - 31 августа запретят проезд на площадь со стороны улицы Правды и проспекта Карла Маркса. Эти ограничения введут из-за музыкального фестиваля «Вверх» (0+).

На следующий день, то есть 1 сентября, площадь закроют для автомобилей уже из-за Дня знаний.

Затем ограничения введут с 00:00 4 сентября до 7:00 6 сентября – в этот период пройдут соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий –Skimir». При этом парковку со стороны проспекта Карла Маркса разрешат. // фото: freepik.com