Жители Карелии могут получить страховой полис в МФЦ

Новая социальная услуга стала доступна посетителям МФЦ. Теперь в многофункциональном центре выдают полис обязательного медицинского страхования, об этом сообщили в региональном минэке.

Для подачи заявления на его оформление понадобится паспорт, СНИЛС, доверенность для граждан, представляющих интересы другого человека.

Записаться на получение полиса ОМС можно на сайте МФЦ, по телефону (8142) 33-30-50, при личном посещении. // фото freepik.com/