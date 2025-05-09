09 мая 2025, 09:03
По соседству с Карелией сегодня ограничат мобильный интернет
Ограничительные меры носят временный характер
фото freepik.com
В Заполярье в День Победы могут временно ограничить работу мобильного интернета. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Андрей Чибис.
«Для обеспечения мер безопасности во время праздничных мероприятий в Мурманской области возможны временные ограничения доступа к мобильному интернету»,
- написал глава региона и попросил с пониманием отнестись к этому.
В Москве также предупреждали о возможном ограничении интернета.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в Петербурге 9 мая ограничат работу ряда торговых центров, посетителей пускать не будут. © «Петрозаводск говорит»