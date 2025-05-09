По соседству с Карелией сегодня ограничат мобильный интернет

В Заполярье в День Победы могут временно ограничить работу мобильного интернета. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Андрей Чибис.

«Для обеспечения мер безопасности во время праздничных мероприятий в Мурманской области возможны временные ограничения доступа к мобильному интернету»,

- написал глава региона и попросил с пониманием отнестись к этому.

В Москве также предупреждали о возможном ограничении интернета.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в Петербурге 9 мая ограничат работу ряда торговых центров, посетителей пускать не будут. © «Петрозаводск говорит»