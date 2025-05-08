Девочка едва не утонула в джакузи из-за своих волос

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка едва не погибла во время отдыха в банном комплексе. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, инцидент случился вечером 7 мая. Сидя в джакузи, школьница нырнула, и ее длинные волосы попали в насосное отверстие. Девочку достали из воды без сознания. Она была экстренно госпитализирована.

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. В каком сейчас состоянии пострадавшая, не уточняется. © «Петрозаводск говорит»