ПФР напомнил, когда жители Карелии могут получить свои накопления

Пенсионный фонд РК разъяснил, в каком возрасте северяне могут получить пенсионные накопления (в виде накопительной пенсии или единовременной выплаты).

В паблике организации сообщается, что пенсионный возраст для получения пенсионных накоплений остался прежним. Получать их можно начать до выхода на страховую пенсию по старости.

«Женщины-северянки, независимо от количества детей, могут обратиться за выплатой в 50 лет, мужчины - в 55 лет»,

- говорится в сообщении паблика.



К этому возрасту у жителей республики должен быть выработан страховой стаж: для женщин - 20 лет, для мужчин - 25 лет и северный стаж.



Северный стаж для женщин с двумя и более детьми составляет 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях. Для остальных женщин и мужчин требования к северному стажу: 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях.