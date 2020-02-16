Анна Семенович на фотографии без фильтров шокировала поклонников

В Сеть выложили фотографию 39-летний певицы Анны Семенович без фильтров и обработки. Снимок был сделан в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь Дня святого Валентина.

Экс-солистка «Блестящих» предстала в синем платье с глубоким вырезом. Поклонники увидели у звезды тройной подбородок и выпирающий живот. Ранее 39-летняя артистка в «Инстаграме» объявила о том, что намерена похудеть, поскольку вернувшись из отпуска, обнаружила четыре лишних килограмма. Певица намеревалась за десять дней избавиться от пяти килограммов, а также решила правильно питаться.

Однако, судя по фото, набранные килограммы не спешат исчезать.

«Семенович без фильтров. Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А еще в Инстаграме марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания. Видать, ее «окно» не закрывается вовсе»,

- цитирует «Комсомольская правда» паблик «НеМалахов».

Оригинал фото Елены Петровой здесь