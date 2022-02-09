Петрозаводчанка перевела 9000 долларов заграничному жениху-мошеннику

В полицию Петрозаводска обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала о том, что, по всей видимости, стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка пояснила, что три недели назад познакомилась в социальной сети с мужчиной. Он представился военным врачом, заявил, что живет за границей, и у него нет жены, детей и проблем с деньгами. Мужчина искал спутницу жизни из России. Началось общение.

Вскоре потенциальный жених сообщил, что готов приехать в Карелию. Единственная проблема заключалась в том, что у него возникли временные сложности с банковским счетом. Мужчина предложил петрозаводчанке перевести ему 9000 долларов для покупки билетов и на другие расходы. Данные необходимого счета прислал горожанке юрист друга по переписке. Деньги мужчина обещал вернуть при личной встрече.

Пенсионерка взяла кредит, добавила свои сбережения и выслала иностранцу 688 тысяч рублей. Новый знакомый, однако, не стал спешить с покупкой билетов. А родственники женщины обратили внимание на то, сколько времени она проводит в Сети, и узнали о крупном переводе. После этого они заставили петрозаводчанку обратиться в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/pasja1000