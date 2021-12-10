Петрозаводчане просили обустроить тротуар, а получили дежурный ответ

Жители района Рыбка получили очередную отписку на просьбу обустроить тротуар, по которому могли бы без риска для жизни, ходить в единственный крупный продуктовый магазин.

Горожане обратились за помощью к председателю городского совета Надежде Дрейзис, та в свою очередь перенаправила обращение в мэрию и полученный ответ отправила просителям.

Ответ народной избранницы, как и городских чиновников ничуть не удивил петрозаводчан, которые утверждают, что фраза из ответного письма «годами встречается в множестве ответов, поступающих из администрации г. Петрозаводска на различные обращения граждан».

В письме сказано, что обустроить дороги тротуарами и пешеходными дорожками можно только при реконструкции объекта. Однако из-за того, что бюджет города ограничен, расходы на реконструкцию улицы Пограничная, вдоль которой и пролегает опасная, со слов горожан, обочина, не предусмотрены. Однако чиновники обещают, что как только в бюджет города поступят дополнительные доходы, так сразу начнут прорабатывать вопрос реконструкции и соответственно тротуаров в Рыбке. Письмо Дрейзис горожане опубликовали в паблике «Подслушано в Птз».

Петрозаводчане рассуждают, что фраза о проработке вопроса при поступлении дополнительных доходов годами встречается в множестве ответов, поступающих из администрации столицы Карелии на различные обращения.

«Излюбленная и дежурная, можно сказать, фраза чиновников администрации. Только вот совершенно неясно, когда и откуда эти средства должны поступить для решения конкретной проблемы, да и поступят ли вообще. В большинстве случаев годами, увы, так и не поступают»,

- печально резюмируют в паблике.

Видимо, петрозаводчанам и дальше придется по щиколотку в грязи и лужах преодолевать 50 метров обочины по пути в магазин, чтобы купить продуктов.

Горожане с лета просили различных чиновников привести небольшой участок земли в порядок: подсыпать, разровнять, сделать на небольшом возвышении от уровня земли насыпную дорожку из мелкой крошки для прохода людей, поставить фонарь и дорожный знак, запрещающий парковку на обочине. Как писали в паблике горожане, они оращались к заместителю мэра Диане Евстигнеевой, еще одному заместителю мэра Андрею Бекелеву, ходили на личный прием к главе Петрозаводска, на котором просили чиновников пообщаться с руководством сетевых магазинов для возможного совместного решения проблемы. Но, как заметили горожане, результат оказался нулевым. (фото vk.com)