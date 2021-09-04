Петрозаводчане пожаловались на кучи асфальта и ветки деревьев

В Соломенном асфальтировали дорогу, а также рубили деревья на Логмозерской улице. Все бы хорошо, да только работники не убрали за собой, а оставили кучи старого асфальта на газоне, а также ветки на обочине. Жители микрорайона обратили внимание на безобразие, сфотографировали и написали в паблике «ТОС Соломенное».

«Ветви набросали вдоль дороги, что затрудняет движение пешеходов по обочине. Дорога узкая и приходится выходить на нее, так как обочина занята, что не безопасно. Сегодня шла с детской коляской, было страшно выходить на проезжую часть, так знаков никаких не установлено, что ведутся работы и скорость машинам нужно снизить на данном участке дороги»,

- написала участница группы.

«Асфальт положили, все красиво и хорошо, но вот оставленные кучи старого асфальта так и останутся или уберут все-таки!» - пишет другая подписчица.