Петербуржец разбился насмерть на самокате

Мужчина погиб во время езды на электросамокате. Инцидент произошел вечером 5 июля в Кировском районе Петербурга. Мужчина передвигался на самокате, упал возле дома №4 на Броневой улице, судя по всему ударился головой и умер. Фотографии с места ЧП появились в сообществе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург». При каких обстоятельствах произошло падение, не известно.

Ранее в Петрозаводске произошло ДТП с участием самоката. А ГИБДД отобрала у 50-летнего мужчины слишком мощное средство передвижения, так как у него не было соответствующих прав. (фото unsplash.com, Let's Kick, vk.com)