Первый случай коронавируса зафиксировали в Швеции

Первый случай заболевания коронавирусом выявили сегодня в Швеции. Инцидент произошел в регионе Йончопинг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по охране здоровья населения. Уточняется, что заболевшая женщина ранее посещала район город Ухань.

«Этого следовало ожидать, учитывая, что люди много путешествуют. Подобные случаи были зафиксированы и в других странах»,

- отметила представитель Агентства Карин Тегмарк Виссел.

Впрочем, по словам Виссел, единичный случай - не повод говорить об эпидемии на территории Швеции.

«Этот риск мы по-прежнему оцениваем как весьма низкий»,

- добавила представитель ведомства.

Пациентка прилетела в Швецию 24 января, на тот момент у нее не было каких-либо симптомов. Она сама обратилась к медикам, когда у нее начался сильный кашель. В настоящее время она находится в карантине, врачи не считают, что она тяжело больна.

Сегодня два случая коронавируса были выявлены в России. Опасный вирус обнаружили у двух граждан Китая, находящихся в Тюменской области и Забайкальском крае.

Напомним, ранее стало известно, что организованным группам китайских туристов ограничили въезд в Россию. Китайские власти приняли решение остановить отправку любых туристических групп за границу в связи с распространением нового коронавируса.

Вспышка нового типа вируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, количество заразившихся достигло 4,6 тыс. человек, умерли более 100. Власти КНР ввели карантин в 13 городах с населением более 30 млн человек. Случаи заболевания также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова главы специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшаньпика, распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней.

Минздрав России назвал вирус «биологической угрозой», Роспотребнадзор усилил контроль за распространением вируса. В частности, в понедельник, 27 января, ведомство рекомендовало местным органам власти в сфере образования организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая. Об этом говорилось в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Тем временем в карельском Минздраве прошло совещание по готовности к встрече с новым вирусом, а местных врачей начали учить, как нужно себя вести, если у пациента есть подозрение на это грозное заболевание. Подробнее читайте здесь.