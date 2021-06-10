10 июня 2021, 20:17
Первый проекционный пешеходный переход появился в Карелии
«Зебру» видно в темное время суток независимо от погоды, что позволит свести к минимуму ДТП с участием пешеходов
В Медвежьегорске появился первый в Карелии проекционный пешеходный переход. Об этом сообщает Упрдор «Кола».
Специальное оборудование установлено на 631-м километре трассы «Вологда-Медвежьегорск». Подсветка включается вместе с существующим дорожным освещением автоматически. Она видна на расстоянии 150-200 метров, при этом не слепит водителей.
Преимущество технологии в том, что подсветку хорошо видно даже на снегу. Проекция позволяет создать «световой коридор», благодаря которому водитель сможет увидеть пешехода издалека, что для северного региона с коротким световым днем и непростыми климатическими условиями - большое подспорье.
До конца ноября 2021 года оборудование будет работать в режиме тестовой эксплуатации.