Первый проекционный пешеходный переход появился в Карелии

В Медвежьегорске появился первый в Карелии проекционный пешеходный переход. Об этом сообщает Упрдор «Кола».

Специальное оборудование установлено на 631-м километре трассы «Вологда-Медвежьегорск». Подсветка включается вместе с существующим дорожным освещением автоматически. Она видна на расстоянии 150-200 метров, при этом не слепит водителей.

Преимущество технологии в том, что подсветку хорошо видно даже на снегу. Проекция позволяет создать «световой коридор», благодаря которому водитель сможет увидеть пешехода издалека, что для северного региона с коротким световым днем и непростыми климатическими условиями - большое подспорье.

До конца ноября 2021 года оборудование будет работать в режиме тестовой эксплуатации.