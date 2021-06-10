Подростка с травмами на вертолете доставили в Петрозаводск

8 июня вертолет санитарной авиации совершил два вылета в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Из Беломорска в региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова доставили 61-летнюю женщину с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием, в Детскую республиканскую больницу - подростка 15 лет с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. Этим же рейсом из Медвежьегорска забрали мужчину 55 лет, который госпитализирован в Республиканский онкологический диспансер.

В Пудож вылетали за 55-летней женщиной с тяжелой хирургической патологией.

С начала года вертолет санавиации в Карелии совершил 90 вылетов и помог 132 пациентам. Фото источника