Первые лица Карелии продемонстрировали, кто более метко кинет топор

На делянку ЗАО «Шуялес» ровно двадцать лет назад прибыли первые лица республики, чтобы поддержать наших лесорубов на республиканских соревнованиях вальщиков леса. Кстати, вип-персонам тоже пришлось участвовать в конкурсе – они метали топор.

Твердая рука, зоркий глаз, умение держать в руках инструмент – что еще нужно, чтобы управлять лесной республикой! Посмотрите сами: довольно забавно наблюдать, как препирались у топора премьер-министр Павел Чернов и федеральный инспектор при Президенте РФ в РК Валентин Шмыков. Выиграть у Павла Викторовича оказалось сложно. Он уверенно держал в руках топор, целясь в деревянное сердце. Валентин Александрович даже в шутку предлагал изменить условия конкурса – дескать, лучше он из пистолета попробует.

Павел Чернов похвастал, что и с бензопилой на своей даче управляется умело. Но все же не так шустро, как участники соревнований «Лесоруб-2004», которые если и не могли блоху подковать, то побрить – запросто. Пудожанин Александр Суровцев выступал последним, потому что был первым по очкам. Ему даже не досталось бревна для спила сучьев, пришлось спешно готовить новое. Но это испытание оказалось его пиле не по зубам. В напряженной борьбе его обошел чемпион прошлого года кондопожанин Илья Швецов. Он и стал победителем соревнований в 2004 году. Но командное первенство выиграл все же Пудожский леспромхоз. «Соревнования – это, конечно, удача прежде всего. Где-то она отвернется, где-то повернется. То есть большая ставка на удачу», – сказал Илья Швецов.

Что ж, все надеялись, что удача будет сопутствовать нашим лесорубам, которые в составе сборной России должны были отправиться в сентябре в Италию.

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Как раз в те дни премьер-министра правительства Карелии Павла Чернова назначили главой Акционерной компании «Кареллеспром». Он рассказал о ближайших планах управления лесной отраслью республики.

Павел Викторович не скрывал, что в битве за доходы от лесной отрасли, основную ставку сделал на «Кареллеспром», контрольный пакет акций которого принадлежал республике. «Большая часть лесных угодий мы передаем под «Кареллеспром». В этом году это будет порядка миллион четыреста тысяч кубических метров – в год они должны выполнить. А это чуть более 20%. А самое главное – это мы все же надеемся, что, когда «Кареллеспром» займет лидирующее положение, тогда мы начнем привлекать инвестиции, увеличим глубокую переработку леса в целом по республике», - заявил Чернов.

Тогда в лесных поселках сложилась непростая ситуация. Сокращались рабочие места, молодежь не шла на трудную, не всегда денежную работу. Изменить положение вещей правительство надеялось с помощью «Кареллеспрома». «Мы не случайно включили в условия конкурса при выделении лесов – те, кто будут обладать этими лесами, должны заниматься и заботой о лесных поселках», - подчеркнул Чернов. Правительство было уверено, что только повысив престиж профессии и уровень жизни специалистов, можно будет ждать и хороших результатов от работы лесопромышленного комплекса.

Таким было 24 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.