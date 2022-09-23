Первого участника фестиваля «Воздух Карелии» объявят в понедельник

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» пообещали в понедельник объявить первого участника мероприятия. Об этом сообщает паблик главного приключения карельского лета.

Зрителям предложили угадать, кто станет первым участником. По словам организаторов, этот артист уже выступал на фестивале, публично поддерживал мероприятие в трудные времена и не боится отстаивать свое мнение.

Напомним, возрождаемый фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 16-18 июня 2023 года в резиденции карельского Деда Мороза Талвиукко. Фото паблика фестиваля