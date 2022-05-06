06 мая 2022, 20:16
Переворот автомобиля у «Лотос Плазы» попал на видео
Камера наблюдения сняла ДТП с участием трех автомобилей
В Сети появилось видео момента ДТП, произошедшего сегодня днем на парковке ТРК «Лотос Плаза». В результате перевернулся один из автомобилей.
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как два автомобиля не поделили дорогу, в результате чего одно из транспортных средств перевернулось и врезалось в третий, припаркованный автомобиль.
В результате аварии три автомобиля получили повреждения. Движение по парковке оказалось затруднено. Видео Артема Дмитриева