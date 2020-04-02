Парфенчиков вновь обратится к жителям Карелии

Завтра, 3 апреля, глава республики обратится к жителям Карелии. Артур Парфенчиков расскажет, какие карантинные меры будут действовать на территории республики в ближайшее время, передает телеграм-канал «Карельские лайки».

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил о продлении нерабочих дней в стране с сохранением заработной платы.

Как заявил глава государства - такие меры продлятся до конца месяца - 30 апреля. Между тем, если ситуация будет меняться, то эта мера может быть откорректирована в сторону сокращения.