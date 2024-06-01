Отличный пример работы с детьми подал тренер Карелии

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Праздник учредили в 1949 году на сессии Международной демократической федерации женщин. Съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, двадцать лет назад побывала на тренировке знаменитой футбольной команды «Карелочка».

Ее история началась за десять лет до этого. В 1994 году олонецкий футбольный тренер Петр Харитонов собрал на поле девятилетних девчонок и показал, как забивать мяч в ворота. И девочкам понравилось. «Карелочка» стала известной. Эту команду знали не только в России, но и в странах Северной Европы.

А в середине девяностых ни тренер, ни его первые ученицы не могли себе представить, что о футбольной команде «Карелочка» будут писать в прессе, а девушки-карелочки будут защищать цвета взрослых клубов Первой лиги России.

«У нас в команде кандидат в сборную молодежную страны Маша Киселите. Это самое высокое… а так мы являемся чемпионами «Кожаного мяча» 1996 года. В мини-футболе часто призовые места завоевывали, и они неоднократные победители «Kuokkala Cup» в Финляндии проходят международные игры, где участвуют команды Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании», - рассказал Петр Харитонов.

Маша Киселите, игрок молодежной сборной России, играла в команде «Нева» в Санкт-Петербурге, а тренироваться предпочитала дома, в Олонце. «Я не звезда, - улыбалась Маша, которая стояла на воротах. – Я еще ничего не умею». Маша явно скромничала. Кстати, скромность вообще была отличительной чертой наших футболисток. Лена Щаголева успела поиграть в Калуге, показала там хороший футбол. А потом стала играть за Калининградский «Локомотив», команду Первой лиги.

«Я ходила на танцы, ходила на плетение соломкой, но футбол… он меня больше устраивает. Азартная очень игра», - поделилась Лена своими предпочтениями. Воспитанница «Карелочки» жила и тренировалась на спортивной базе в Калининграде. Там были все условия. За счет команды – питание, жилье, форма.

Эти девушки имели возможность тренироваться при поддержке Акционерного общества «Олонецлес» и инвестора этого предприятия – финской корпорации. Но и родителям приходилось какую-то часть доплачивать.

«Это наши работники, дети наших работников», - пояснил директор ОАО «Олонецлес» Анатолий Шмялин стремление помогать команде. Тренер считал большой удачей, что спонсоры помогали девочкам тренироваться, ездить на соревнования. Именно игровая практика дает возможность растить мастеров. Кстати, тренер волновался, что если на ОАО «Олонецлес» изменится финансовая ситуация и помощь от него прекратится, то девочки разъедутся по другим командам. Ведь они были нарасхват. А новых набрать не удастся.

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А как провели этот день в Доме ребенка, где как раз и жили дети, которых необходимо защищать? По словам специалистов, число детей, направлявшихся в те годы в Дом ребенка, не уменьшалось. Одна из причин – матери слишком легко могли отказаться от своих малышей после их рождения.

«По одному заявлению мамы в родильном доме, что она не может содержать своего ребенка и хочет его направить на воспитание к нам, ребенок переводится. Законодательство настолько слабое, что сейчас ребенок не защищен», - заявила Ольга Давыдова, главный врач Дома ребенка.

Другая проблема учреждения – недостаточное финансирование. В год Дому ребенка требовалось 24 миллиона рублей. На деле он получал лишь половину. На утреннике праздник в тот день малышам устроили сами работники Дома ребенка. В идеале под присмотром каждого из них должно находиться 6-8 детей, но в то время их было в два раза больше. Все работники здесь – специалисты высокого уровня. Это врачи-неврологи, педиатры, медсестры. На фоне общего веселья не хватало лишь официальных лиц с подарками для детей. Журналист даже предположил, что правительство забыло об этом учреждении, но вечером выяснилось, что подарки детям туда привезли, просто не на сам утренник.

Марина Крисанова работала воспитателем в Доме ребенка к тому времени уже десять лет. Но еще и работала там поваром – заменяла коллегу. Она бралась за любое дело, лишь бы не оставлять любимое место работы. Практически у каждого приютского ребенка были серьезные проблемы со здоровьем. 31 малыш из 97 уже имел статус «инвалид». Одна из них – малышка Оля М. Как и во многих других случаях, от нее отказались родители. Список ее болезней можно было долго перечислять. Но благодаря профессионализму и любви воспитателей, Оля мало чем отличалась от других детей, она стала эмоциональной девочкой, развивалась быстро. В этом Доме в 2004 году было 97 детей, и 77 из них остались без попечения родителей. Основная задача, которую ставили перед собой врачи и социальные работники – вернуть ребенка к родителям или найти ему новую семью. И эту задачу они выполняли. Мы не раз рассказывали о том, как детки знакомились с новыми папами и мамами и уезжали в другие города, где обретали свое счастье. За их судьбой следили работники учреждения, получая открытки, письма, фотографии.

Таким было 1 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

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