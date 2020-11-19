Освобождение Белуги, смерть ученого и женщина года. Картина дня

От коронавирусной инфекции умер известный ученый, карельского «олигарха» выпустили из следственного изолятора, руководителю Карелии Артуру Парфенчикову вновь хотят увеличить годовое содержание – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– В октябре 2020 года вступило в силу решение Верховного суда Карелии, фактически подтвердившее, что сотни малоимущих пенсионеров Карелии пострадали из-за незаконных действий Минсоцзащиты Карелии и лишились положенных им по закону доплат. Ввиду того, что министерство соцзащиты может повторить этот «трюк», журналист нашего портала Антонина Кябелева решила еще раз напомнить малоимущим пенсионерам, как действовать, если в органах соцзащиты они получат от ворот поворот.

– COVID-19 за сутки выявлен у 343 человек. Из этого числа заболевших – 258 человек, из них 51 имеют симптомы средней тяжести, 1 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии. Людям с температурой предлагают не вызывать врача на дом, а самим идти в поликлинику на прием. Пользователи «ВКонтакте» описали ужас, который происходит в одной из петрозаводских поликлиник.

– В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Один из умерших – известный карельский ученый из Петрозаводска. Этнограф, кандидат исторических наук Константин Кузьмич Логинов скончался на 69 году жизни. 9 ноября в 22:27 он оставил последнюю запись на своей странице «ВКонтакте»: «Карельская медицина решила меня уморить». В мае этого года на телеканале «Ника Плюс» Константин Логинов рассказал о застывшем в районе Соломенного вулкане и об освоении земель Обонежья. Подробнее здесь.

– На содержание главы Карелии в бюджете 2021 года заложено более 6,1 миллиона рублей. Для сравнения, в бюджете 2020 года затраты на функционирование губернатора оценили в 5,6 миллиона рублей. А в бюджете 2019 года расходы по этой статье составили 4,4 миллиона. Таким образом, содержание главы Карелии за два года подорожало на 1,7 миллиона рублей, что составляет 40 процентов от исходной суммы.

– Известный в Карелии предприниматель, основатель и владелец торгового холдинга «Лотос» Леонид Белуга освобожден из следственного изолятора Следственного комитета Карелии. Бизнесмен был задержан 17 ноября в Петрозаводске.

– Спецбортом МЧС России при участии Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» подросток, получивший электротравму в Кондопоге, был доставлен в Ожоговый центр Университетской клиники Приволжского медуниверситета, сообщает Алексей Никонов, главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-пресс». Молодой человек получил 65% ожогов тела после контакта с вольтовой дугой, а также ушибленные раны в области головы в результате падения с вагона.

– Журнал Glamour назвал имена «Женщин года». Одна из них – наша землячка Оксана Пушкина. Героинями проекта стали женщины, «чьи голоса слышны», и которые «добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию», пояснили в журнале. Подробнее читайте здесь.