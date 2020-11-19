Оглашены главные очаги коронавируса в Карелии на 19 ноября

Портал, ведущий статистику по эпидемиологической ситуации с Covid-19 в Карелии, привел обновленные данные по количеству заболевших в районах республики на 19 ноября.

Лидером по числу зараженных остается Петрозаводск - в столице республики уже 7040 больных. Следом идет Кондопожский район - 587 заболевших. Третье место у Прионежского района - 485 инфицированных.

Более трехсот заболевших в Кемском районе (370) и в Сегежском районе (330). Более двухсот зараженных в Костомукше (280), Медвежьегорском районе (267), Сортавальском районе (266), Пряжинском районе (237), Пудожском районе (226), Суоярвском районе (207), Лахденпохском районе (201), Беломорском районе (200) и Олонецком районе (200).

Меньше всего заболевших в Калевальском районе - 58 человек. Это единственная территория республики, на которой число зараженных не добралось до сотни. Фото ugra-news.ru