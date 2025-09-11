Осеннее обострение: что заставило карельского депутата пойти ва-банк

Нынешний созыв Законодательного собрания Карелии приступил к работе в 2021 году. Среди новичков, которые в него вошли, был депутат Юрий Васильев. В Карелии его мало кто знал: хоть и уроженец республики, но давний житель Петербурга, советник гендиректора некой коммерческой фирмы. За четыре года в Заксобрании заметной политической фигурой Васильев не стал. Его публичная активность ограничивалась постами в соцсети. То туалет на карельской автозаправке петербуржца шокировал. То удручили неубранные от льда и снега тротуары в Олонце и тому подобное.

Вот только избиратели Васильева его блогерские потуги не оценили. Например, в ответ на свой пост про неубранные дороги в Олонце, в котором он посоветовал горожанам научиться летать, депутат закономерно получил отповедь в комментариях.

«Зачем ваш пост с высокопарными словами, если вы как депутат Законодательного собрания РК не можете помочь в решении этого вопроса?»

«А какие депутат действия предпринял, кроме грустно поста и предложения летать?»

Людей понять можно. Они по улицам своего города ходят каждый день – в отличие от депутата, бывающего в округе наездами. И не нуждаются в том, чтобы им открывали глаза на проблемы. Кому нужны депутатские причитания в интернете, если за ними не следует ровным счетом ничего?

Депутат без результата

В стенах Заксобрания Васильев никакой активности все эти четыре года не проявлял. Он не вносил законодательных инициатив – в лучшем случае подписывался под законопроектами, которые разработали его коллеги из фракции «Единой России». Его голоса не было слышно при обсуждении бюджета, да и любых других вопросов. Он оставался одним из самых малозаметных депутатов. Одним из тех, кого даже освещающие работу парламента журналисты не могли сразу вспомнить: «Васильев? А кто это?».

Но недавно Юрий Васильев все-таки получил свои пять минут славы, опубликовав пост о школе в Мегреге. Дескать, еще в 2021 году он писал на своей странице об ужасном состоянии школьного здания, прошло четыре года, а ничего не изменилось.

Но читатели крик депутатской души вновь не оценили. И отреагировали вот такими комментариями:

«А почему было тихо все 4 года?»

«А что он сделал? <…> Он депутат законсобрания. Должен быть уже знаменит своими достижениями, а не обещаниями и пустословством».

«Почему то не было в свое время от Юрия Петровича обращения в ЗС по поводу необходимости проводить капитальный ремонт школы в Мегреге, когда рассматривали поправки в бюджет республики? И на встрече с Главой республики Парфенчиковым А.О. в Олонце, разве был депутатом этот вопрос озвучен? Встречался ли депутат с Прокурором района по данной проблеме, с Сараевым Г.А. - уполномоченным по правам ребенка в республике Карелия, приглашал его на встречу с педагогами, родителями учеников этой школы?»

Не сделал ничего

Не в бровь, а в глаз. Васильев – депутат от правящей партии. Он часть власти, у него есть полномочия. Может быть, он все эти четыре года не выходил из кабинетов Минобра, добиваясь решения проблемы? Нет. Там его не слышали, не видели и даже писем, то есть депутатских запросов, не получали. Может быть, собирал за одним столом районную администрацию и республиканских чиновников по острой теме? Тоже нет. Он и сейчас-то ссылается на запрос, который за него написал другой человек, глава поселения.

За четыре года депутат не сделал ни одного шага, чтобы хоть как-то помочь школе, детям и учителям. И обвинения в «циничном равнодушии и показухе», которые внезапно принялся предъявлять Васильев, с полным правом можно адресовать ему самому. Показуха и есть – со стороны депутата.

Всё это, конечно, не отменяет тот факт, что школу в Мегреге необходимо отремонтировать. По информации Минобразования, ПСД на ремонт разработана за счет средств регионального бюджета. Республиканские власти бьются за включение школы в федеральную программу, по которой, напомним, в Карелии уже капитально отремонтировали 34 школьных здания и еще 14 – в работе. А это уже без малого четверть всех школ республики.

Решение по школе в Мегреге тоже наверняка будет найдено: задачу президента привести в порядок все школы в стране никто не отменял. Только Васильев ко всей этой работе не имеет никакого отношения.

В чем мотив?

Обращает на себя внимание и то, что Васильев написал свой пост в нарочито оскорбительной, даже хамской манере, с выпадами в адрес главы Карелии. Раньше себе такого депутат не позволял. В чем же его истинный мотив?

Первое, что приходит на ум: «договорняк» с кем-то из карельской оппозиции. Риторика Васильева один в один похожа на риторику «яблочников». Подыгрывает им депутат-единоросс уже не впервые, просто раньше вел себя сдержаннее. Может ли у него быть в этом финансовый интерес? Вообще-то история знавала случаи политического подкупа. Но тут свечку не держали, потому утверждать невозможно.

Еще один мотив – желание перейти на платное место в Заксобрании. Своего рода шантаж: раз не даете депутатскую зарплату, получайте в ответ скандал. Такой мотив возможен, но сомнителен. Сколько там осталось-то этой платной работы до следующих выборов в ЗС – год? Вряд ли ради такого есть смысл сжигать мосты.

Но всё же, по-видимому, именно в приближающихся выборах-2026 и кроется объяснение. В политических кругах к ним уже готовятся. Понятно, что в списки на выдвижение войдут не все действующие депутаты.

Юрия Васильева, судя по всему, «ЕР» повторно выдвигать на выборы в 2026 году не собиралась. Во-первых, из-за его нулевой эффективности как депутата. Во-вторых, из-за отсутствия авторитета в избирательном округе и низкой узнаваемости.

Но Васильев, видимо, не оставляет надежду принять участие в выборах – от другой партии из числа оппонентов «ЕР». С партией власти ему, конечно, тогда надо порвать. Можно сделать это тихо – сдать партбилет, никто ведь не держит. Но тогда не будет медийного эффекта. Вышел, и вышел, его личное дело.

Другой вариант – покинуть партию со скандалом. А лучше всего, чтобы исключили, выгнали с треском. Тогда можно будет примерить имидж пострадавшего за правду и успешно «продать» его той же оппозиции. Это, конечно, тоже версия. Но в нее укладывается и предыдущее подыгрывание «Яблоку», и внезапный демарш с атакой на губернатора, который возглавляет реготделение «Единой России».

Что будет дальше, увидим. Политический сезон начался, и он будет жарким.