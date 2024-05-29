29 мая 2024, 20:47
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Карелии
Предупреждение гидрометцентра из-за аномальных температур продлили до 31 мая
Синоптики продлили предупреждение из-за аномальной жары. На прогностической карте предупреждений для Северо-Запада Карелия окрашена в оранжевый цвет. Предупреждение будет действовать до ночи 31 мая.
В сообщении гидрометцентра указано, что местами по южной половине Карелии аномально-жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше нормы.
Также в регионе объявлено предупреждение из-за паводка и риска пожаров. // фото «Петрозаводск говорит»