Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Карелии

Синоптики продлили предупреждение из-за аномальной жары. На прогностической карте предупреждений для Северо-Запада Карелия окрашена в оранжевый цвет. Предупреждение будет действовать до ночи 31 мая.

В сообщении гидрометцентра указано, что местами по южной половине Карелии аномально-жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше нормы.

Также в регионе объявлено предупреждение из-за паводка и риска пожаров. // фото «Петрозаводск говорит»