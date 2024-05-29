Дождь и грозу вновь обещают в Карелии

В четверг в Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12,+14 градусов, днем +22, +24, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, местами до +4, +9, днем +23, +28, местами у водоемов +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +22;

В Кондопоге ночью +12, днем +23;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +10, днем +22;

В Олонце ночью +12, днем +27;

В Пудоже ночью +11, днем +25;

В Сортавале ночью +11, днем +24;

В Суоярви ночью +14, днем +26. // фото freepik.com/ Jplenio1