Синоптики обещают жару и грозы в Карелии в ближайшую неделю

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, какой погоды жителям республики стоит ждать в последние дни календарной весны и в первые дни лета. Прогноз приведен в паблике учреждения.

Так, май в Карелии завершится июльской погодой. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-6, а на юге и вовсе на 7-10 градусов. Ночных заморозков уже точно не будет. В большинстве районов днем воздух будет прогреваться до +23+28 градусов. Лишь вблизи крупных водоемов температура воздуха не поднимется выше +11+16 градусов.

В то же время усиление атмосферной неустойчивости будет способствовать образованию мощных кучевых облаков и грозовой активности. До конца мая с запада будут приближаться атмосферные фронты, приносящие кратковременные дожди и грозы.

В первые дни июня тренд на летнюю погоду сохранится, отметили специалисты. // Фото: unsplash.com / Michal Mancewicz