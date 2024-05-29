Еще один аномально жаркий для мая день обещают жителям Карелии

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, во второй половине дня восточный слабый. Температура воздуха +24, +26, рассказали в региональном гидрометцентр.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +21, +26, на юге местами до +29, на севере +10,+15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +19;

В Кондопоге, Пудоже, Суоярви днем +27;

В Медвежьегорске, Олонце днем +26;

В Сегеже, Сортавале днем +23. // фото «Петрозаводск говорит»