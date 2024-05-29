29 мая 2024, 06:30
Еще один аномально жаркий для мая день обещают жителям Карелии
Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии 29 мая
В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, во второй половине дня восточный слабый. Температура воздуха +24, +26, рассказали в региональном гидрометцентр.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +21, +26, на юге местами до +29, на севере +10,+15.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +19;
В Кондопоге, Пудоже, Суоярви днем +27;
В Медвежьегорске, Олонце днем +26;
В Сегеже, Сортавале днем +23. // фото «Петрозаводск говорит»