Грозу и кратковременный дождь обещают в среду в Карелии
В среду в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, во второй половине дня восточный слабый. Температура воздуха ночью +13,+15, днем +24, +26, рассказали в карельском гидрометцентр. Атмосферное давление будет понижаться.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, местами до +4, +9, днем +21, +26, на юге местами до +29, на севере +10,+15.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +19;
В Кондопоге ночью +12, днем +27;
В Медвежьегорске ночью +11, днем +26;
В Олонце ночью +9, днем +26;
В Пудоже ночью +11, днем +27;
В Сегеже ночью +9, днем +23;
В Сортавале ночью +8, днем +23;
В Суоярви ночью +14, днем +27.
Из-за аномальной жары в Карелии до 29 мая установлен оранжевый уровень погодной опасности. // фото «Петрозаводск говорит»