Грозу и кратковременный дождь обещают в среду в Карелии

В среду в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, во второй половине дня восточный слабый. Температура воздуха ночью +13,+15, днем +24, +26, рассказали в карельском гидрометцентр. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, местами до +4, +9, днем +21, +26, на юге местами до +29, на севере +10,+15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +19;

В Кондопоге ночью +12, днем +27;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +26;

В Олонце ночью +9, днем +26;

В Пудоже ночью +11, днем +27;

В Сегеже ночью +9, днем +23;

В Сортавале ночью +8, днем +23;

В Суоярви ночью +14, днем +27.

Из-за аномальной жары в Карелии до 29 мая установлен оранжевый уровень погодной опасности. // фото «Петрозаводск говорит»