Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии

В Карелии объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.

В гидрометцентре предупредили, что в Карелии местами по южной половине аномально-жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше нормы. Предупреждение синоптиков будет действовать до девяти вечера 29 мая.

До вечера 28 мая в республике действует предупреждение из-за гроз. Также синоптики предупреждают о превышении неблагоприятной отметки уровня воды на реке Чирко-Кемь. Кроме того до вечера 29 мая действует предупреждение о пожарной опасности. // фото «Петрозаводск говорит»