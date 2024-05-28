28 мая 2024, 15:24
Погода

Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии

В республике установилась аномально жаркая погода

В Карелии объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.

В гидрометцентре предупредили, что в Карелии местами по южной половине аномально-жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше нормы. Предупреждение синоптиков будет действовать до девяти вечера 29 мая.

До вечера 28 мая в республике действует предупреждение из-за гроз. Также синоптики предупреждают о превышении неблагоприятной отметки уровня воды на реке Чирко-Кемь. Кроме того до вечера 29 мая действует предупреждение о пожарной опасности. // фото «Петрозаводск говорит»

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оранжевый уровень погодной опасности