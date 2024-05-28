28 мая 2024, 06:30
Погода

Май радует летним теплом - прогноз погоды на сегодня в Карелии

В Петрозаводске не обещают дождь, но в республике осадки ожидаются

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +25, +27, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +24, +29, местами у водоемов +15,+20.

По прогнозу федеральном метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +25;

В Кондопоге, Сегеже днем +26;

В Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем +27;

В Сортавале днем +23. // фото «Петрозаводск говорит»

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