04 июля 2024, 21:41
Опубликованы фотографии с места ЧП с самолетом
Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета на карельском озере
Появились фотографии с места ЧП на озере Валлас на севере Карелии. На них видно, что самолет-амфибия находится на поверхности воды. К проверке подключилась Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее стало известно о жесткой посадке самолета с двумя пассажирами на борту на озере в Муезерском районе. Причины случившегося устанавливают.
«Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования», - говорится в сообщении ведомства. // фото vk.com/sztproc