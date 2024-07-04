04 июля 2024, 21:41
Происшествия

Опубликованы фотографии с места ЧП с самолетом

Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета на карельском озере

Появились фотографии с места ЧП на озере Валлас на севере Карелии. На них видно, что самолет-амфибия находится на поверхности воды. К проверке подключилась Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее стало известно о жесткой посадке самолета с двумя пассажирами на борту на озере в Муезерском районе. Причины случившегося устанавливают.

«Карельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования», - говорится в сообщении ведомства. // фото vk.com/sztproc

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Метки: 
новости Карелии
Валлас
Муезерский район