04 июля 2024, 20:14
Кота «выкрутили» из-под машины и отвезли к ветеринару
Бедолагу намотало на деталь трансмиссии , достать смогли спасатели
В Петрозаводске рыжий кот забрался под капот машины, а доставать его пришлось спасателям.
Водитель автомобиля не смог своими силами достать бедолагу и позвал на помощь. Спасателям пришлось снять шину, чтобы оценить масштаб бедствия.
Шерсть бедолаги намотало на деталь автомобиля. Спасателям пришлось аккуратно крутить, чтобы высвободить рыжего заложника.
В конце концов им удалось. Но кот оказался травмирован. Его отвезли к ветеринару. // фото стоп-кадр видео VK-паблика «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»