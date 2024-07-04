Кота «выкрутили» из-под машины и отвезли к ветеринару

В Петрозаводске рыжий кот забрался под капот машины, а доставать его пришлось спасателям.

Водитель автомобиля не смог своими силами достать бедолагу и позвал на помощь. Спасателям пришлось снять шину, чтобы оценить масштаб бедствия.

Шерсть бедолаги намотало на деталь автомобиля. Спасателям пришлось аккуратно крутить, чтобы высвободить рыжего заложника.

В конце концов им удалось. Но кот оказался травмирован. Его отвезли к ветеринару. // фото стоп-кадр видео VK-паблика «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»