Обезглавленного зайца нашла петрозаводчанка на своем дачном участке

Жительница Петрозаводска нашла на своем участке в дачном поселке Лучевое-2 обезглавленного зайца. Этой историей женщина поделилась с порталом «Петрозаводск говорит».

Как рассказала жительница карельской столицы, она косила траву на участке, когда заметила что-то странное. Приглядевшись, она поняла, что это труп зайца. При этом тушка не имела головы.

В то же мгновение женщина услышала шорох совсем рядом и увидела рыжий хвост, скрывающийся в кустах. Она предположила, что с зайцем разделалась лиса. При этом все случилось буквально в те же минуты. Наша читательница рассказала, что кровь на тушке зайца даже не успела свернуться.

Дачники в Лучевом-2 всерьез обеспокоены хищниками, которые частенько гостят в дачном поселке. К примеру, прошлой осенью там видели медведя, который гулял по огородам.

К слову, о визите лисы в поселок дачники сообщили в компетентные органы. Там лишь посоветовали им «следить за ситуацией». // Фото «Петрозаводск говорит»