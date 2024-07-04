Один человек пострадал в столкновении грузовика и катка

Днем в четверг на севере Карелии произошла авария с пострадавшим. На шоссе Горняков в Костомукше не разъехались грузовик ГАЗ и дорожный каток. Спасатели второго пожарного-спасательного отряда опубликовали фотографии с места дорожного инцидента.

ДТП произошло около 14:22. Транспортные средства получили повреждения. Один человек оказался заблокирован в кабине и не мог выбраться, спасателям пришлось применить специальное оборудование.

В столкновении пострадал один человек, его доставили в больницу. // фото VK-паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»