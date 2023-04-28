Оперштаб сообщил о смерти еще 31 россиянина от ковида

За последние сутки в России выявлены 6548 новых случаев заражения коронавирусом. Умер 31 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб утром 28 апреля.

В Карелии зарегистрированы 39 новых инфицированных. Госпитализированы 10 пациентов с Covid-19.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 398 239 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,83 миллиона. // Фото «Петрозаводск говорит»