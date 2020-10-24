Опекать психиатрическую больницу начали на уровне правительства РК

Проблемы республиканской психиатрической больницы, копившиеся лет десять, вынудили ровно 20 лет назад карельское правительство приступить к пристальному изучению ситуации в этом лечебном учреждении. Впрочем, первопричина всех неприятностей отечественной медицины давно и хорошо известна — отсутствие денег. Например, за 2 года до этого доктора из Матросов выходили на акцию протеста, и были горячо поддержаны их подопечными! Но врачей волновало не только их материальное благополучие.

Для проверки работы больницы распоряжением председателя республиканского правительства была создана специальная комиссия. Ее председатель Александр Темнышев первопричиной всех бед единственного в республики психиатрического лечебного учреждения тоже считал отсутствие денег: «В ходе работы комиссии идет изучение тех или иных вопросов, но все они так или иначе связаны с финансированием». Далеко не первый год больница в Матросах, как и другие государственные медицинские учреждения, испытывала финансовые проблемы. Но в 2000 году впервые к началу отопительного сезона в больнице не удалось создать запас угля. Из-за этого около 800 пациентов и почти столько же сотрудников рисковали остаться зимой без отопления и горячей воды. Эту опасность удалось ликвидировать совместными усилиями больничной администрации, республиканского правительства и РЭК. Но беды этого учреждения не ограничивались отсутствием топлива. Главный врач Виктор Злуникин пояснил: «Финансирование у нас идет по основным статьям, защищенным — это зарплата, питание, медикаменты».

Даже эти жизненные нужды медиков финансировались не полностью. Впрочем, если бы больнице и выделялись все обещанные по защищенным статьям деньги, жизнь пациентов и сотрудников все равно оставалась бы очень скромной. На питание одного больного выделялось 14 рублей в день. А на зарплату одного представителя младшего медицинского персонала — 500 рублей в месяц. О приобретение таких «излишество», как новые комплекты постельного белья или мебели — речи не шло. Впрочем, как и о ремонте.

«Мы научились здорово экономить. Живя в таком дефиците финансирования, сейчас бы надо где-то процентов 70 списать того, что у нас есть. Но мы все это умеем беречь», - сказал главврач. Поэтому любые обвинения в адрес своих подчиненных он решительно отметал, как необъективные и необоснованные: «Каждый год мы выписываем около трех тысяч больных. Персонал профессионально подготовленный. Сказать, что все плохо здесь у нас — это просто оскорбить персонал».

Эта точка зрения совпала с мнением председателя правительственной комиссии: «Самое главное — люди. То есть отношение людей к тому, что там сегодня есть. Вот есть скудное финансирование — они работают. Есть где-то недоработки, кое-где нужно материально-техническую базу улучшать. А они все равно на ней работают. Глаза горят, руки делают. Люди хотят работать. То есть вот это удивляет».

Детское отделение психиатрической больницы существовало исключительно за счет энтузиазма работавших в нем врачей и медсестер. В отделении в разное время лечилось от 20 до 40 детей от 4 до 15 лет. С каждым занимался психолог. С теми, кто нуждался в дополнительной помощи — логопед и дефектолог. Достигшие школьного возраста имели возможность учиться. Причем, программа занятий подбиралась для каждого конкретного ребенка, в зависимости от того, какими нарушениями он страдал.

Врачей РПБ заботило не только скорейшее выздоровление их пациентов. Но и то, ради чего они этого выздоровления добивались — успешное возвращение заболевших к обычной жизни.

«Общество сейчас, как и ранее, весьма настороженно смотрит на людей с психическим расстройством. Нам бы хотелось иметь возможность как-то изменить эту ситуацию, переломить ее в пользу наших пациентов. Чтобы сделать их равноправными членами общества. В тех условиях, которые вы видели, сделать это сложнее, чем в том случае, если бы пациенты находились в комфортных условиях», - сказал Алексей Чекалов, заведующий Вторым отделением РПБ.

Тем временем общество, то есть каждый из нас, не очень-то рвется признавать в качестве равного того человека, который выписался из психбольницы. Причем, совершенно напрасно, потому что обстоятельства, которые могут сделать необходимым обращению за помощью к врачу-психиатру — общие у всех жителей России.

«Военные действия в Чечне, необустроенный быт людей, безработица. Они приводят к срыву», - заявил главврач. Впрочем, предубеждения по отношению к согражданам их психушки, не удалось искоренить и в гораздо более благополучных странах, чем Россия. Однако, это не означает, что стремиться к тому, чтобы изменить ситуацию, не стоит вовсе. «Кроме финансов здесь нужно отношение, душевные силы, которые будут направлены на помощь больным с психическими расстройствами. То есть опускать руки ни в коем случае нельзя», - сказал врач Чекалов. Золотые слова!

В репертуаре группы «Мюллярит» обещали появиться русские народные мотивы. Специально для этого «мельники» приобрели в Москве духовые инструменты, на которых им еще предстояло научиться играть. Правда, музыканты посетовали на низкое качество гудков, которые взялись переделывать местные умельцы. В декабре Центр творческих инициатив «Мюллярит» организовал Рождественские концерты, в которых обещали принять участие сами «мельники», местные фолк-группы и полюбившая наши края певица Инна Желанная. В ноябре центр планировал пригласить цыган «Лойко», которые недавно распались, но из трио преобразились в квартет. Планов было много.

«Мы ждем в гости нашу любимую народную артистку России Валентину Пономареву с программой «Душа моя романс». Всех милости просим», - пригласил Сергей Зобнев. У группы «Мюллярит» тоже перспектив для творческого развития хватало. Во-первых, они обратились к своим корням — эпосу «Калевала», и работали над программой, в которой обещали рассказать, как была сотворена земля карельская. Во-вторых, они решили включить в свой репертуар русские народные песни, для чего понадобились новые инструменты. Александр Быкадоров рассказал: «Духовые инструменты мы привезли из Москвы. Но они низкого качества, и наш Дмитрий Демин будет их модернизировать. Но у нас зазвучит настоящая поморская, настоящая заонежская музыка». Музыкантам предстояло научиться играть на гуслях и гудках. Осваивать новое им было не привыкать, ведь каждый из участников группы владел несколькими инструментами. И постоянно совершенствовался. Например, ударник Лукин брал уроки игры на колоколах у звонаря Игоря Архипова. Осенью группа укатила в Финляндию, готовила к выпуску свою третью пластинку. Достать ее в Карелии было невозможно. Не потому — что искусство не продается. А потому что произведенное за рубежом, у нас оно стоило слишком дорого. Зато искусство покупалось на Западе. Мы же имели возможность лицезреть «Мюллярит» живьем на концертах.

Таким было 24 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото на главной gazeta.ru)