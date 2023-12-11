Опасность поджидает петрозаводчан у входа в банк и популярный магазин

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска об очередной поджидающей в городе опасности.

По данным ЕДДС, с дома №30 по Первомайскому проспекту свисают большие сосульки. Они нависли прямо над входом в отделение одного из банков, а также над входом в популярный алкомаркет.

Горожан попросили быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com / Scott Greer