Онлайн-путеводитель «ЯТУРИСТ» поможет в путешествиях по Карелии

Путешествовать по Карелии стало проще. Об интересных местах для прогулок теперь можно узнать в онлайн-путеводителе «ЯТУРИСТ» – приложении для смартфона и его десктоп-версии.

Сервис подскажет интересные достопримечательности, живописные места для фотосессий, расскажет о традициях, истории и культуре Республики Карелия. Также в путеводителе можно узнать о грядущих в республике событиях, почитать про каждый район и подобрать тур или экскурсию.

У каждого объекта в путеводителе есть своя страница с фотографиями, описанием и контактами, где пользователь может оставить отзывы и дать советы путешественникам, которые только составляют план своих будущих приключений.

Картотека проекта насчитывает более 300 достопримечательностей и интересных мест. Причём, каталог объектов постоянно пополняется.

Сервис «ЯТУРИСТ» сможет подсказать, где можно зарядить электромобиль, для посещения каких мест не потребуется QR-код, а какие доступны для туристов с ограниченными возможностями здоровья.

В путеводителе предусмотрена обратная связь: можно задать любой вопрос об интересующей вас достопримечательности.

Приложение «ЯТУРИСТ» пока доступно только на Android. Скачать его можно здесь . Также можно воспользоваться порталом https://karelia.itourist.info. Информация в приложении и на сайте синхронизирована.

Материал опубликован при финансовой поддержке Центра «Мой Бизнес» Республики Карелия, сайт: kr-rk.ru (ОГРН 1111001006710).

ООО «ЯТУРИСТ» ИНН1020017759, тел: +7 960 217 12 82, e-mail: karelia@itourist.info

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