19 декабря 2021, 11:35
Ольга Жолудева завоевала медаль на всероссийских лыжных гонках
Карельская лыжница стала третьей на стартах в Сибири
В Сибири прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет.
19 декабря в Тюмени лыжники соревновались в масс-старте свободным стилем на 15 километров. В стартах участвовала и спортсменка из Карелии Ольга Жолудева, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».
Мастер спорта России отстала от победительницы на пять секунду. Карельская спортсменка стала третьей, завоевав бронзовую награду. (фото vk.com)