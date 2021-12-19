Ольга Жолудева завоевала медаль на всероссийских лыжных гонках

В Сибири прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет.

19 декабря в Тюмени лыжники соревновались в масс-старте свободным стилем на 15 километров. В стартах участвовала и спортсменка из Карелии Ольга Жолудева, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

Мастер спорта России отстала от победительницы на пять секунду. Карельская спортсменка стала третьей, завоевав бронзовую награду. (фото vk.com)