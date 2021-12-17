17 декабря 2021, 12:02
Спорт

Лыжница из Карелии стала призером всероссийских соревнований

Ольга Жолудева завоевала «серебро» на гонках в Тюмени

Ольга Жолудева стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Они традиционно проходят в Тюмени, сообщили в Минспорта Карелии.

Наша спортсменка в соревнованиях в классической гонке на пять километров и пришла третьей. У мастера спорта России, лыжницы из Сегежи бронзовая медаль.

Соревнования проходят среди юниоров 19-20 лет. // Фото: источник

 

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Метки: 
новости Карелии
Сегежа
лыжные гонки
Ольга Жолудева