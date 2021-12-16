Карельские спортсменки взяли «серебро» Кубка России по фитнес-аэробике

Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска участвуют в турнирах Кубка России по фитнес-аэробике, Всероссийских соревнованиях по этому виду спорта и Фестивале физкультуры, уличного спорта и современного творчества. Все состязания проходят в столице 13-18 декабря, сообщили в Минспорта Карелии.

По итогам Кубка России в возрастной категории 17 лет и старше команда «Драйв» стала серебряным призером.

На всероссийских соревнованиях категории «Аэробика» среди спортсменов 14-16 лет серебро завоевала команда «Спринт». На 5 месте команда «Стайл», спортсменки команды «Глори» стали шестыми.

В возрастной категории 11-13 лет команда «Кристалл» заняла 5 место.

Бронзу Фестиваля физической культуры, уличного спорта и современного творчества в категории «Спортивная аэробика FISAF дуэт 14-16 лет» завоевали Виктория Егорецкая и Ксения Попова. // Фото: источник