17 сентября 2021, 17:11
Ольга Жолудева завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
Карельская спортсменка вошла в тройку лучших на состязаниях в Тюмени
В пятницу, 17 сентября, в Тюмени завершились Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. В кроссе на пять километров «бронзу» получила карельская спортсменка, сообщили в пресс-службе правительства республики..
Кросс на лыжероллерах на дистанции пять километров стал завершающим этапом программы.
Спортсменка из Сегежи, мастер спорта России, член юниорской сборной России Ольга Жолудева завоевала бронзовую медаль. // Фото: источник