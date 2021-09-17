Ольга Жолудева завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

В пятницу, 17 сентября, в Тюмени завершились Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. В кроссе на пять километров «бронзу» получила карельская спортсменка, сообщили в пресс-службе правительства республики..

Кросс на лыжероллерах на дистанции пять километров стал завершающим этапом программы.

Спортсменка из Сегежи, мастер спорта России, член юниорской сборной России Ольга Жолудева завоевала бронзовую медаль. // Фото: источник