17 сентября 2021, 17:11
Спорт

Ольга Жолудева завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

Карельская спортсменка вошла в тройку лучших на состязаниях в Тюмени

В пятницу, 17 сентября,  в Тюмени завершились Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. В кроссе на пять километров «бронзу» получила карельская спортсменка, сообщили в пресс-службе правительства республики..

Кросс на лыжероллерах на дистанции пять километров стал завершающим этапом программы.

Спортсменка из Сегежи, мастер спорта России, член юниорской сборной России Ольга Жолудева завоевала бронзовую медаль. // Фото: источник

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новости Карелии
Тюмень
Лыжероллеры
Ольга Жолудева