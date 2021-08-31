31 августа 2021, 21:23
Октябрьский и Первомайский районы в Петрозаводске остались без света
ЕДДС предполагает, что повреждение на сетях устранят до 22:40
В Петрозаводске случилась очередная коммунальная авария. В 20:40 произошло отключение электричества в Октябрьском и Первомайском микрорайонах, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Отключение связано с повреждением на сетях. Ремонтные бригады работают над устранением проблемы.
Ориентировочное время возвращения электричества в дома горожан - 22:40. Фото pixabay.com/Pexels