Полицейские помогли запаниковавшей в Петрозаводске девушке

Девушка-водитель поблагодарила сотрудников ДПС Петрозаводска за помощь на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Вчера днем автоинспекторы Стас Петров и Илья Бойцов несли службу на Ключевой. Подъезжая к пешеходному переходу на улице Ключевая инспекторы заметили стоящий на проезжей части автомобиль «Лада Калина», который мешал проезду других транспортных средств.

За рулем автомобиля была девушка, которая была растеряна и пояснила, что автомобиль неожиданно заглох и не заводится. Сотрудники ГИБДД предложили свою помощь и оттолкали автомобиль с места поломки.

Горожанка выразила благодарность полицейским за помощь и уважительное отношение. Фото источника