31 августа 2021, 19:16
Происшествия

Полицейские помогли запаниковавшей в Петрозаводске девушке

Инспекторы ДПС оказали помощь автоледи, попавшей в неприятную ситуацию на Ключевой

Девушка-водитель поблагодарила сотрудников ДПС Петрозаводска за помощь на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Вчера днем автоинспекторы Стас Петров и Илья Бойцов несли службу на Ключевой. Подъезжая к пешеходному переходу на улице Ключевая инспекторы заметили стоящий на проезжей части автомобиль «Лада Калина», который мешал проезду других транспортных средств.

За рулем автомобиля была девушка, которая была растеряна и пояснила, что автомобиль неожиданно заглох и не заводится. Сотрудники ГИБДД предложили свою помощь и оттолкали автомобиль с места поломки.

Горожанка выразила благодарность полицейским за помощь и уважительное отношение. Фото источника

Обсудить
просмотр
192799
Метки: 
Петрозаводск
улица Ключевая
ГИБДД
стас петров
илья бойцов
помощь
новости петрозаводска