Охотники за серебристыми облаками открыли сезон в Карелии

В ночном небе Карелии заметили серебристые облака. Необычные облака, напоминающую перламутровую, морскую гладь, заметили еще 15 июля. Красивыми кадрами поделились пользователи сообщества «Астрономический клуб «Астерион».

«Открываем сезон, довольно рано в этом году!»

- прокомментировали снимки в группе.

Серебристые облака видели в небе в районе деревни Куккойла Пряжинского района, а также в Петрозаводске.

Серебристые облака также называют ночными светящимися или полярными мезосферными. Они возникают в мезосфере на высоте 76–85 километров и видны в сумерках летом, после заката или перед восходом Солнца. По оценкам ученых, они существуют и на других планетах, в частности на Марсе.