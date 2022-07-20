Автомобилистов предупредили об опасной «дырявой» переправе

Карельских водителей предупредили об опасностях на дороге в старинную карельскую деревню Чуйнаволок в Пряжинском районе.

Деревянная переправа, ведущая в населенный пункт, прохудилась, а часть перил рухнула в речку.

«Будьте аккуратны при проезде по мосту в д. Чуйнаволок Пряжинского района. Дорога на Кудаму. Мост в очень плохом состоянии»,

- предупредили авторы снимков, опубликованных в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В комментариях пользователи сообщили, что переправа была в плохом состоянии еще год назад, а в этом году ее состояние только ухудшилось. Еще один комментатор предупредил, что мост расположен за поворотом и водитель может не успеть притормозить. (фото группа «ДТП Петрозаводска и Карелии»)