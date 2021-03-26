Официальный курс евро существенно снизился

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Из данных регулятора следует, что рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро.

Так, евро подешевел на 72 копейки. Европейская валюта оценивается теперь в 89,26 рубля. Доллар также упал в цене - на 42 копейки. Его стоимость сейчас составляет 75,76 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 55 копеек до отметки в 81,83 рубля. Фото renamax.ru