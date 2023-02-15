Официальный курс евро подобрался к 80 рублям

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 16 февраля. Рубль снижается к доллару и евро, следует из данных регулятора.

Так, курс евро подбирается к 80 рублям. За сутки он вырос на 23 копейки до отметки 79,57 рубля. Доллар подорожал на 34 копейки до уровня 74,21 рубля.

Банк России устанавливает курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. // Фото: freepik.com