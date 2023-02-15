На ремонт школы № 1 в Кондопоге выделили почти 129 млн рублей

Школу № 1 в Кондопоге отремонтируют на федеральные средства. На текущий год из бюджета РФ для этого предусмотрена внушительная субсидия, сообщает пресс-служба правительства РК.

В целом выделяют 128 миллионов 911 тысяч рублей, на оснащение школы из этих денег направят 8 миллионов 334,8 тысячи рублей.

Проект на ремонт крыши, фасада и системы водоснабжения уже готов. Теперь предстоит определить подрядчика для работ. Артур Парфенчиков поручил сделать это в ближайшее время. // фото: pixabay.com