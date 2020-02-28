Официальный курс евро поднялся на два с лишним рубля

Российский рубль существенно слабеет во время торгов в пятницу. Центробанк сильно скорректировал курсы валют на выходные.

Официальный курс евро, установленный на выходные и понедельник, вырос на 2,0777 рубля - до 73,7235 рубля, курс доллара - на 1,3812 рубля, до 66,9909 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно увеличилась на 1,69 рубля, составив 70,0206 рубля.

Эксперты связывают падение рубля с паникой на мировых фондовых площадках, вызванной распространением коронавируса за пределы Китая. На фоне проблем с коронавирусом дешевеет и нефть, что также наносит удар по экономике страны.