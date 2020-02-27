Рубль заметно снижается на фоне распространения коронавируса

Рубль стремительно падает в четверг. Данные биржи не утешают - российская валюта крупно проигрывает и доллару, и евро.

Курс евро взлетел на 1,02 процента и превысил 72 рубля во время торгов. До этого на таком уровне европейская валюта торговалась в сентябре 2019 года. По состоянию на 13:00 один евро стоит 71,90 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара растет на 0,4 процента, до 65,77 рубля.

Российская валюта продолжает сдавать позиции наравне с валютами развивающихся стран на фоне распространения смертельного коронавируса, отмечают эксперты.